Нуну Мендеш и Данилу Перрейра покинут расположение сборной Португалии на ЧМ-2022

Защитник Нуну Мендеш и полузащитник Данилу Перрейра покинут расположение сборной Португалии в Катаре.

Как сообщает SIC Noticias, руководство «Пари Сен-Жермен» попросило игроков вернуться в Париж для лечения травм, полученных на чемпионате мира-2022.

Мендеш получил повреждение бедра в концовке матча группового турнира против Уругвая (2:0), а Перрейра сломал ребро, успев сыграть лишь в стартовой встрече на турнире.

Сборная Португалии вышла в 1/4 финала чемпионата мира-2022, где сыграет с командой Марокко. Матч пройдет в субботу, 10 декабря.