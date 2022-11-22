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22 ноября, 22:18

Очоа стал первым мексиканским голкипером, отбившим пенальти на чемпионате мира

Анна Горшкова
Корреспондент
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Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа стал первым мексиканцем, отбившим пенальти на чемпионате мира.

22 ноября Очоа отразил 11-метровый удар Ротерта Левандовски в матче против Польши (0:0) на ЧМ-2022 в Катаре. Как сообщает Opta, 37-летний вратарь стал первым мексиканцем, который отразил пенальти на данном турнире (статистика ведется с 1966 года).

В группе С по итогам игрового дня первое место занимает Саудовская Аравия (3 очка), вторая — Польша (1 очко), третья — Мексика (1 очков), четвертая — Аргентина (0 очков).

Источник: Opta

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Гильермо Очоа
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Мексики по футболу
Сборная Польши по футболу
1
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