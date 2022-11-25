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Сегодня, 12:51

Очоа заявил, что Месси обладает особой магией

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа поделился ожиданиями от матча с национальной командой Аргентины, а также высказался об игре нападающего Лионеля Месси.

«Мне не нравится, когда говорят: «Эй, я не хочу играть против такого-то и такого-то, потому что это слишком сложно» или «Я хочу избежать этой команды, потому что будет тяжело». Наоборот, хочу сыграть против Аргентины на чемпионате мира. Я хочу провести против них хорошую игру. Мы хотим победить их. Месси обладает такой магией — он может ничего не делать, а в следующую минут решить все и забить гол. Это будет приятное и трудное испытание. Мы готовы бороться и показать себя. Это будет очень сложно, да, но что может быть лучше, чем сыграть на чемпионате мира против Месси, одного из лучших игроков в истории, если не лучшего», — приводит слова Очоа TyC Sports.

В первом матче чемпионата мира сборная Аргентины потерпела поражение от Саудовской Аравии (1:2) и занимет последнее место в группе. Единственный мяч аргентинской команды забил Месси с пенальти.

Матч Аргентина — Мексика пройдет 26 ноября. Начало — в 22.00.

Источник: https://www.tycsports.com/mundial/mundial-qatar-2022-mexico-memo-ochoa-elogio-messi-id479126.html
Гильермо Очоа
Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Мексики по футболу
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