Романцев: «Как и многие россияне, на ЧМ переживаю за Сербию»

Олег Романцев, бывший тренер «Спартака» и сборной России, рассказал, за кого болеет на чемпионате мира-2022 в Катаре.

— За кого болеете на чемпионате мира в Катаре? И кого видите главными героями турнира?

— Уж точно не за те сборные, которые хотят развала нашей страны. Желаю им скорейшего возвращения домой, чтобы продолжили выдумывать новые санкции в отношении России. А вот за Сербию, с футболистами которой нас всегда связывали добрые и дружеские отношения, как и многие россияне, переживаю.

На чемпионате мира смотрю футбол и подмечаю то, что вызывает интерес в работе коллег. И, как обычно, жду открытия новых имен. Если говорить о героях, то, на мой взгляд, заявку на это звание уже подали несколько очень ярких футболистов.

Пока это Очоа, который спас Мексику в матче с Польшей, отразив пенальти Левандовски. Жиру, дважды взломавший австралийскую оборону. И Ришарлисон — его второй мяч в ворота Сербии может стать самым красивым на ЧМ-2022. Конечно, еще можно ждать игрового взрыва от таких мировых авторитетов, как Месси и Роналду. Аргентинец уже напомнил о себе, забив Мексике и оформив результативный пас. Теперь слово за Криштиану.

Фавориты для меня — Бразилия, Англия, Франция и Испания. Но пока это только предположения, — сказал Романцев «СЭ».