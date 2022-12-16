Олич объяснил, в чем преимущество Хорватии над Марокко в матче за третье место ЧМ-2022

Экс главный тренер ЦСКА и ассистент главного тренера сборной Хорватии Ивица Олич поделился с «СЭ» ожиданиями от матча за третье место ЧМ-2022 с Марокко.

«Уверен, что команда будет отдавать всю себя. Мы уже играли с Марокко на групповой стадии — 0:0. Марокканцы провели хороший турнир, поэтому легко не будет, но у нас на один день было больше отдыха, чем у Марокко. Думаю, это тоже важно. Надеюсь, что завтра Хорватия выиграет, и что мы приедем домой с бронзовыми медалями», — сказал Олич «СЭ».

Матч за третье место чемпионата мира-2022 состоится 17 декабря, начало — в 18.00 мск.