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ЧМ-2022

4 сентября, 15:51

Жиру: «Надеюсь, что я еще не закончил с карьерой в сборной Франции»

Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий «Милана» Оливье Жиру выразил надежду, что получит приглашение в сборную Франции на предстоящий чемпионат мира в Катаре.

«Надеюсь, что я еще не закончил с карьерой в сборной Франции. У меня еще есть желание играть. Не знаю, буду ли я в составе. Моя цель — попасть на третий ЧМ.

Если я еще и стану чемпионом... Тогда надо будет сделать что-нибудь безумное. Сбрить бороду, например», — цитирует Жиру L'Equipe.

На счету Жиру 48 голов за национальную команду, до рекорда Тьерри Анри ему остается всего три мяча

Оливье Жиру
Сборная Франции по футболу
ФК Милан
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