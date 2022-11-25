Ондуа рассказал, как борется со стереотипами о России в сборной Камеруна

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа, имеющий российское гражданство, рассказал, как борется со стереотипами о России в национальной команде.

«Они много читают и хотят узнать, как есть на самом деле, от человека, который вырос там. И многое их удивляет, потому что существуют стереотипы о том, что там бьют иностранцев, что по улице гуляют с медведями. Но я им открыто говорю, что Россия — страна, где люди навеки откроют тебе дверь в свой дом, если чувствуют в тебе честность. А в Европе я много чего видел, чего у нас, в России, никогда не случалось», — приводит слова Ондуна ТАСС.

27-летний футболист также предположил, что сборная России могла бы преподнести сюрприз на чемпионате мира в Катаре, если бы ФИФА и УЕФА допустили россиян к участию в турнире.

«На предыдущем чемпионате мира сборная России хорошо выступила, и организация была прекрасная. Я был там, видел все своими глазами, так что мне не нужно было слушать чьи-то рассказы. У нас был прекрасный турнир, и я говорю «у нас», потому что чувствую себя частью российского общества. Я бы хотел, чтобы сборная России здесь выступала», — добавил Ондуа.

Ондуа с ранних лет жил в России, выступал за молодежные команды московских «Локомотива» и ЦСКА, играл в махачкалинском «Анжи». За камерунскую национальную сборную он дебютировал в марте 2022 года. В матче против Швейцарии Ондуа вышел на замену на 68-й минуте. Этот матч стал для него первым в карьере на чемпионатах мира.

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