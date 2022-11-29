Орещук: «Не верю, что футболисты, участвующие в чемпионате мира, перейдут в РПЛ зимой»

Футбольный агент Роман Орещук не верит, что клубы РПЛ смогут подписать игроков, которые выступают на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Я не верю, что с чемпионата мира кто-то перейдет в Россию в зимнее трансферное окно. Есть много нюансов, может быть, и отстранение тоже. Если нас отстранят полностью, и все эти игроки станут свободными агентами, ну и зачем эти переходы? Зимой нужно переключаться на российских игроков и на аренды», — цитирует Орещука Metaratings.ru.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. В мировом первенстве участвуют два игрока из РПЛ — Деян Ловрен из «Зенита» и нападающий «Динамо» Муми Нгамале.