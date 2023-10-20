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Сегодня, 18:07

Отстранение Гомеса из-за допинга не повлияет на победу сборной Аргентины на ЧМ-2022

Руслан Минаев
Папу Гомес.
Фото Global Look Press
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Отстранение вингера «Монцы» Папу Гомеса не скажется на победе сборной Аргентины на чемпионате мира-2022, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, бан, наложенный на 35-летнего игрока в связи с допингом, вступает в силу лишь в тот день, когда ФИФА официально сообщает об этом игроку.

На победном для Аргентины ЧМ-2022 Гомес играл в матчах с Саудовской Аравией и Австралией. Национальная команда обыграла в финале Францию (3:3, пенальти 4:2).

Ранее стало известно, что игрок дисквалифицирован на 2 года.

Алехандро Гомес
Сборная Аргентины по футболу
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