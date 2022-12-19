Сабалета — о финале ЧМ-2022: «Невероятно! Это был нескончаемый праздник»

Бывший защитник сборной Аргентины Паоло Сабалета поделился эмоциями после победы своей национальный команды на чемпионате мира-2022. В финале аргентинцы обыграли Францию в серии пенальти (3:3, 4-2).

«Блестяще! Это был нескончаемый праздник. Вся страна ждала этого момента так долго! Тренер принял смелые решения, выпустив Дибалу под пенальти. Невероятно, но Скалони выиграл Кубок Америки и Кубок мира, не имея никакого опыта!» — приводит слова Сабалеты BBC One.

Сборная Аргентины шесть раз играла в финалах мирового первенства и в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.