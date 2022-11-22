Паредес хочет, чтобы Месси выиграл чемпионат мира-2022

22 ноября, 14:00
Полузащитник «Ювентуса» и сборной Аргентины Леандро Паредес заявил, что будет очень рад за Лионеля Месси, если аргентинцам удастся выиграть чемпионат мира-2022 в Катаре.
«Если мы выиграем чемпионат мира, я буду счастлив за него больше, чем за себя», — цитирует хавбека The Guardian.
Сборная Аргентины попала в группу C и встретится с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей.
Групповой этап ЧМ-2022 завершится 2 декабря, после чего по две сильнейшие команды каждого квартета продолжат борьбу в плей-офф (1/8 финала: 3-6 декабря; 1/4 финала: 9-10 декабря; 1/2 финала: 13-14 декабря).
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Основные источники исследования