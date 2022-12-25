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Сегодня, 11:12

Эвра: «После победы на ЧМ-2022 Месси перестанет жить в тени Марадоны»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра высказался о сравнении нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси с легендарным соотечественником Диего Марадоной и португальским форвардом Криштиану Роналду.

«После победы на чемпионате мира Месси перестанет жить в тени Марадоны. Аргентинские болельщики никогда не забудут Марадону, но прямо сейчас лучший игрок мира для них — это Лео. Я же не могу сказать, что Месси лучший, и не могу сказать, что Криштиану Роналду лучший. Хочу, чтобы люди прекратили эти споры, потому что у каждого должно быть свое мнение. Мы все разные. Кто-то может сказать, что Месси лучший, потому что выиграл мундиаль. Другие назовут лучшим Роналду, потому что он выиграл чемпионат Европы. Это сложно, но после победы на чемпионате мира Месси будет среди величайших игроков всех времен в глазах людей, потому что это главный трофей», — приводит слова Эвра Sportskeeda.

Лионель Месси впервые в карьере стал чемпионом мира. Также он признан лучшим футболистом ЧМ-2022.

Сборная Португалии, капитаном которой является Криштиану Роналду, вылетела с 1/4 финала ЧМ-2022, проиграв Марокко со счетом 0:1.

Диего Марадона
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Патрис Эвра
Чемпионат мира по футболу 2022
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