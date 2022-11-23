Павар: «Мы не хотели оказаться в такой же ситуации, как сборная Аргентины»

Защитник сборной Франции Бенжамен Павар прокомментировал победу над Австралией (4:1) в матче чемпионата мира-2022.

«Мы видели, что у Аргентины были трудности с Саудовской Аравией. Не хотели оказаться в такой же ситуации. Мы играли хорошо, игроки были спокойны, даже когда проигрывали 0:1», — приводит GFFN слова Павара.

Сборная Франции лидирует в группе D по итогам игрового дня (3 очка), Дания — вторая (1 очко), Тунис — третий (1 очко), Австралия — четвертая (0 очков).

Французская команда проведет следующий матч 26 ноября против Дании (19.00 мск), а австралийцы в этот же день встретятся с Тунисом (13.00 мск).