Павлюченко: «Хочется, чтобы такие футболисты, как Месси и Роналду, играли еще 30 лет»

Сегодня, 15:46
Экс-игрок сборной России Роман Павлюченко поделился мнением о нападающем Криштиану Роналду в сборной Португалии.
Ранее сообщалось, что португалец, узнав о том, что не попал в стартовый состав на матч со Швейцарией, был настолько взбешен, что заявил о желании покинуть расположение национальной команды. Позже 37-летний футболист высказался об этом публично.
«Понятное дело, что годы идут, и молодежь наступает на пятки. Последняя игра доказала это. Вышел молодой пацан вместо Роналду и забил три. Может быть, Криштиану тяжело принимать это, но рано или поздно приходит такое время. Было видно, что Роналду очень сильно обижен на тренера, но тренер тоже не враг себе. После такой успешной игры против Швейцарии какие могут быть вопросы? Хочется, чтобы такие футболисты, как Месси и Роналду, играли еще 30 лет, но что поделаешь — наступают моменты, когда приходится сидеть на скамейке запасных», — цитирует Павлюченко Metaratings.ru.
Матч 1/4 финала ЧМ-2022 Португалии и Марокко состоится 10 декабря.
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
|
2
3
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|4
|7 (5 + 2)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|3
|5 (2 + 3)
|
|
Гонсалу Рамуш
Португалия
|3
|4 (3 + 1)