Павлюченко заявил, что у Хорватии практически нет шансов обыграть Бразилию на ЧМ-2022

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матчей 1/4 финала чемпионата мира по футболу в Катаре.

«Если брать всю сетку, то финал будет Бразилия — Франция. Что касается сегодняшних матчей, то буду болеть за хорватов, но у них мало шансов. Все-таки бразильцы — это бразильцы. Нужно также понимать, что прошлую игру хорваты играли не 90 минут, а добавленное время. Бразильцы, в свою очередь, играли 90 минут — сил больше. По составам: Хорватия — одна из самых возрастных сборных чемпионата мира, с каждым матчем силы уходят все больше и больше. В этом плане бразильцы помоложе и побыстрее. Поэтому шансов у хорватов практически нет. В матче Нидерланды — Аргентина буду болеть за латиноамериканцев. Хочу, чтобы Месси выиграл этот турнир», — приводит слова Павлюченко Metaratings.ru.

9 декабря сборная Бразилии встретится с Хорватией в рамках 1/4 чемпионата мира в Катаре. Начало — в 18:00 (мск). В тот же день национальная команда Нидерландов сыграет с Аргентиной за выход в полуфинал ЧМ-2022. Начало — в 22:00 (мск).