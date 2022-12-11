Пеле поддержал Криштиану Роналду после вылета Португалии с ЧМ-2022

На следующий день после вылета сборной Португалии с чемпионата мира в Катаре капитан команды Криштиану Роналду опубликовал большой пост в соцсетях.

В комментариях к публикации отметился легендарный бразильский футболист Пеле.

«Спасибо, что заставил нас улыбнуться, мой друг», — написал Пеле.

37-летний после поражения Португалии в матче 1/4 финала со сборной Марокко (0:1) покидал поле в слезах.