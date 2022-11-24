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24 ноября, 20:59

Пеле поздравил форварда сборной США Веа: «Это был прекрасный гол!»

Мария Гусева
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Легендарный бразильский нападающий Пеле поздравил форварда сборной США Тимоти Веа с голом в ворота Уэльса (1:1) в матче группового турнира ЧМ-2022.

«Это был прекрасный гол! Продолжай мечтать, мечты сбываются!», — написал Пеле в социальной сети.

«Спасибо, Пеле! Это благословение и честь получить подобное сообщение от короля футбола. Спасибо за то, что вы сделали для мира», — ответил Веа в комментариях.

Следующий матч сборная США проведет 25 ноября против Англии (22.00 мск), Уэльс в этот же день сыграет с Ираном (13.00 мск).

Пеле
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Сборная США по футболу
Сборная Уэльса по футболу
Тимоти Веа
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