Пепе: «Роналду в порядке. Он наш португальский флаг»

Защитник сборной Португалии Пепе высказался о капитане Криштиану Роналду.

«Я думаю, Криштиану в порядке. Он наш португальский флаг, который развевается по всему миру. Он внес свой вклад, когда приехал в сборную, и мы должны поблагодарить его», — приводит слова Пепе Mundo Deportivo.

Португалия в четвертьфинале ЧМ-2022 уступила Марокко. Для 37-летнего Роналду это, скорее всего, последний чемпионат мира.