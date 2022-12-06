Пепе — самый возрастной игрок в истории, забивший в плей-офф чемпионата мира

Защитник сборной Португалии Пепе забил гол в матче 1/8 финала чемпионата мира против Швейцарии.

Пепе — самый возрастной игрок в истории, забивший в плей-офф чемпионата мира: португальскому защитнику сейчас 39 лет и 9 месяцев.

Он также стал автором самого возрастного гола в истории сборной Португалии на чемпионатах мира, превзойдя результат 37-летнего Криштиану Роналду, который также уже забивал на ЧМ-2022.

Самые возрастные авторы голов на чемпионатах мира

Дата Игрок Дата рождения Команда Матч Возраст 28.06.1994 Роже Милла 20.05.1952 Камерун Россия — 1:6 42 года 39 дней 06.12.2022 Пепе 26.02.1983 Португалия Швейцария — 2:0* 39 лет 283 дня 24.11.2022 Криштиану Роналду 05.02.1985 Португалия Гана — 3:2 37 лет 292 дня 24.06.1958 Гуннар Грен 31.10.1920 Швеция ФРГ — 3:1 37 лет 236 дней 17.06.2010 Куаутемок Бланко 17.01.1973 Мексика Франция — 2:0 37 лет 151 день 24.06.2018 Фелипе Балой 24.02.1981 Панама Англия — 1:6 37 лет 120 дней 26.06.1954 Обдулио Варела 20.09.1917 Уругвай Англия — 4:2 36 лет 279 дней 22.06.2010 Мартин Палермо 07.11.1973 Аргентина Греция — 2:0 36 лет 227 дней

* Матч продолжается.