Пепе вошел в тройку самых возрастных полевых игроков на чемпионатах мира

Защитник сборной Португалии Пепе принял участие в матче против Уругвая (2:0) во втором туре групповой стадии чемпионата мира-2022. На данный момент ему 39 лет и 275 дней, что позволило ему войти в тройку самых возрастных полевых игроков в истории мирового первенство.

На первом месте камерунец Роже Милла, сыгравший в 42 года и 39 дней на чемпионате мира-1994, а на втором — канадец Атиба Хатчинсон, сыгравший в 39 лет и 292 дня на чемпионате мира-2022.

Сборная Португалии набрала 6 очков и лидирует в группе H. Команда досрочно вышла в плей-офф ЧМ-2022. Сборная Ганы идет на втором месте, набрав 3 очка. Далее расположились команды Кореи и Уругвая, имеющие по одному очку.

В заключительном туре Корея сыграет против Португалии, а Гана — против Уругвая. Обе встречи пройдут 2 декабря и начнутся в 18.00 мск.