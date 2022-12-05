Перишич догнал Шукера в списке лучших бомбардиров в истории Хорватии на ЧМ

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич отличился в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против команды Японии.

Таким образом, он забил 6-й гол в карьере на ЧМ и сравнялся со знаменитым нападающим Давором Шукером в списке лучших бомбардиров в истории Хорватии на ЧМ.

Помимо Перишича только Криштиану Роналду (Португалия), Лионель Месси (Аргентина) и Джердан Шакири (Швейцария) забивали на трех последних чемпионатах мира.

В активе Перишича стало 10 голов за сборную в финальных стадиях главных футбольных турниров. По этому показателю он обошел Давора Шукера (9).

По общему количеству голов за сборную Хорватии по-прежнему лидирует Шукер (45). Следом идут Перишич и Марио Манджукич (по 33).