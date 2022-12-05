Перишич — первый игрок в истории Хорватии, забивший 10 голов на крупных турнирах

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич установил рекорд национальной команды.

В матче 1/8 финала ЧМ-2022 Перишич забил в ворота Японии. Это 10-й гол полузащитника на крупных турнирах (ЧМ и Евро) за сборную.

Как сообщает Squawka, Перишич стал первым игроком в истории Хорватии, которому удалось забить 10 мячей на крупных турнирах.

Также 33-летний футболист догнал Шукера в списке лучших бомбардиров в истории Хорватии на ЧМ.