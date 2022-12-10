Перишич — о победе над Бразилией: «Мы хорошо изучили их, сыграли тактически и заслуженно прошли дальше»

Нападающий сборной Хорватии Иван Перишич поделился мыслями после победы команды над Бразилией в матче 1/4 финала ЧМ-2022 (1:1, по пен. 4:2).

«Теперь мы участвуем в двух полуфиналах: чемпионат мира и через несколько месяцев нам предстоит играть в четверке в Лиге наций. Сейчас мы проживаем прекрасные дни. Нужно продолжать. Мы должны забыть об этом матче, несмотря на то что победили, пожалуй, лучшую команду на турнире. У нас есть только четыре дня до полуфинала, нам нельзя тратить много энергии на празднование, нужно сосредоточиться на новом сопернике.

Если мы продолжим в том же духе, то как минимум сможем повторить участие в финале. Все зависит от нас. Мы должны хорошо тренироваться, быть сосредоточенными и играть в нашу игру, как это было в матче против Бразилии. Мы играли по-взрослому, у нас был определенный план. Знали, что они хороши в нападении, поэтому немного больше сосредотачивались на обороне, но в некоторых моментах нам удавалось забирать у них мяч. Мы хорошо изучили их, сыграли тактически и заслуженно прошли дальше", — цитирует Sportske Novosti Перишича.

В полуфинале мирового первенства сборная Хорватии встретится с Аргентиной. Матч пройдет 13 декабря и начнется в 22.00 по московскому времени.