Перишич признался, что не разговаривал со своими аргентинскими друзьями перед полуфиналом ЧМ-2022

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич рассказал, что не общался со своими аргентинскими друзьями перед полуфинальным матчем ЧМ-2022 против Аргентины.

«Во время группового этапа мы были на связи, но после того, как наша команда вышла, в полуфинал, я не общался с ними.

Но я знаю, что Лаутаро [Мартинес] и Кути [Ромеро] живут ради своей страны и не могут дождаться, когда будут играть за Аргентину. В этом смысле мы похожи. Они будут на 100% готовы к своей работе, как и мы. Мы ожидаем хорошего матча. Надеюсь, болельщикам понравится игра", — приводит Daily Mail слова Перишича.

Матч между сборными Аргентины и Хорватии пройдет 13 декабря и начнется в 22.00 по московскому времени.