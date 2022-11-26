Перишич заявил, что с нетерпением ждет матч с Канадой

26 ноября, 23:15
Защитник сборной Хорватии Иван Перишич рассказал о важности матча 2-го тура групповой стадии ЧМ-2022 с Канадой.
«Я поддерживаю главного тренера и не могу дождаться начала матча. Это будет трудная игра. Мы должны занять агрессивную позицию, так как это будет сложнее, чем против Марокко. Канада — сильная команда. Наша команда яркая, она готова к игре, и это будет решающий момент для Канады на этом чемпионате мира. Это одна из тех игр «сделай или умри», в которых мы должны выступить, чтобы остаться на чемпионате мира», — приводит Chronicle Live слова Перишича.
Хорватия и Канада сыграют в воскресенье, 27 ноября, на стадионе «Доха». Матч начнется в 19.00 по московскому времени. На данный момент хорваты занимают 2-е место в группе F (1 очко), Канада — последнее (0).
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