Перишич заявил, что сборная Хорватии хочет выиграть ЧМ-2022 для Модрича

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич рассказал, что сборная Хорватии стремится выиграть ЧМ-2022 для полузащитника команды Луки Модрича.

«Криштиану [Роналду] не смог его выиграть. Месси все еще пытается это сделать с Аргентиной. Мы отдадим все, чтобы выиграть чемпионат мира для Модрича», — приводит HITC слова Перишича.

Чемпионат мира-2022 в Катаре стал четвертым в карьере 37-летнего Модрича. Хорватский полузащитник также выступал на ЧМ-2006, ЧМ-2014 и ЧМ-2018. Перед началом мирового первенства, которое проходит в этом году, Модрич заявил, что этот турнир станет для него последним в составе сборной Хорватии.

Матч между национальными командами Аргентины и Хорватии в рамках полуфинала ЧМ-2022 пройдет 13 декабря. Начало — в 22.00 по московскому времени.