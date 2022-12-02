Песков: «Катюша» и «Калинка» звучат на ЧМ-2022, потому что русскую культуру не отменить"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поделился мнением о том, что на ЧМ-2022 по футболу в Катаре исполняются русские песни «Калинка» и «Катюша».

«России нет на чемпионате мира. Давайте вещи называть своими именами. Мы не участвуем в чемпионате мира по футболу, но российская культура в разных ее проявлениях является частью мировой культуры, как бы кто-то ни хотел ее отменить», — приводит ТАСС слова Пескова.

Ранее, 26 ноября в Сети появилось видео, в котором болельщики сборных Англии и США станцевали под песню «Катюша» перед матчами этих команд на ЧМ-2022.

Чемпионат мира в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.