Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

24 ноября, 16:32

Песьяков признался, что некоторые результаты на ЧМ-2022 его удивили

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Голкипер сборной России Сергей Песьяков рассказал, что думает о чемпионате мира 2022 года, который 20 ноября стартовал в Катаре.

— Как вам этот чемпионат мира?

— Много неожиданных результатов, сенсационных. Аргентина, Германия или Дания, например. Как раз видим силу азиатских сборных. Много вопросов задают по поводу сборной России и возможного перехода в Азию. Якобы не смогли обыграть Таджикистан и Узбекистан. Но нужно смотреть, как азиатские сборные играют на чемпионате мира.

— Многие говорят, что турнир в России был по результатам интереснее.

— Если смотреть так, то да, там было больше голов и так далее. За это чемпионату мира в России можно поставить жирный плюсик, — цитирует Песьякова «РБ Спорт».

Россия отстранена от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Финал ЧМ-2022 состоится 18 декабря.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-pes-yakov-rossiya-izi-vy-shla-by-iz-gruppy-na-chm-argentine-shtuk-vosem-nakidala-by-shuchu/
Сергей Песьяков
Чемпионат мира по футболу 2022
0
Читайте также
Суарес уже не тот, Сон Хын Мин пока не в форме. Еще одна нулевая ничья на чемпионате мира
Швейцария победила Камерун в матче чемпионата мира в Катаре
СМИ узнали об истинной причине отказа Польши передавать МиГ-29 Украине
Бразилия обыграла Сербию в матче ЧМ-2022 по футболу в Катаре
В ФРГ признали бесполезность санкций после открытия завода «Москвич»
Как добраться из Иркутска на Байкал
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Винисиус заявил, что очень доволен дебютом сборной Бразилии на ЧМ-2022
Ришарлисон повторил успешный старт Неймара со сборной Бразилии на чемпионате мира
Сборная Сербии ни разу не пробила в створ ворот в матче чемпионата мира-2022 с Бразилией
Врач сборной Бразилии рассказал о характере травмы Неймара
Вагнер Лав: «Бразилия победит Францию в финале чемпионата мира»
Жилберту Силва: «Второй гол Ришарлисона в ворота Сербии лучший на чемпионате мира-2022»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Тарханов назвал команду, которая показала лучший футбол на ЧМ-2022

Вратарь Камеруна сделал рекордное количество касаний мяча за пределами своей штрафной