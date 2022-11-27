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Сегодня, 12:52

Невин: «Если бы его звали не Гарет Бэйл, то его бы сняли со следующего матча»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной Шотландии Пэт Невин раскритиковал нападающего национальной команды Уэльса Гарета Бэйла.

«Если бы его звали не Гарет Бэйл, то его бы сняли со следующего матча. Он не оказал никакого влияния и не пытался пройти мимо кого-либо. Мы знаем Бэйла по прошлому, но он не был похож на того же парня», — приводит HITC слова Невина.

Уэльс потерпел поражение от Ирана в матче группового этапа чемпионата мира-2022 (0:2). После двух туров команда занимает последнее место в группе В, набрав только 1 очко.

29 ноября сборная Уэльса сыграет против Англии, которая на данный момент возглавляет группу (4 очка). Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://www.hitc.com/en-gb/2022/11/25/pundit-blasts-gareth-bale-for-poor-showing-in-wales-defeat-to-iran/

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Гарет Бэйл
Чемпионат мира по футболу
Сборная Уэльса по футболу
Пэт Невин
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