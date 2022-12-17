Петржела: «Финишировать третьими в Катаре — это огромный успех для сборной Хорватии»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал победу сборной Хорватии над Марокко в матче за третье место ЧМ-2022 (2:1).

«Хорватия — маленькая страна, но хорваты отлично играют в футбол. После серебра чемпионата мира в России финишировать третьими в Катаре — это огромный успех для сборной Хорватии. Они заслужили это. Марокканцев мне не жалко, они тоже отлично сыграли и смогли многих удивить на этом турнире», — приводит «РБ Спорт» слова Петржелы.

В финале чемпионата мира-2022 встретятся национальные команды Франции и Аргентины. Матч пройдет 18 декабря.