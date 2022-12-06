Пикфорд заявил, что сборной Франции стоит опасаться встречи с Англией в предстоящем матче ЧМ-2022

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ-2022 с Францией.

«Франция — действующие чемпионы, у них есть Мбаппе, другие великие игроки. Это тяжелый соперник, но у нас может не быть другого шанса победить Францию, а обыграть их в четвертьфинале было бы очень важно.

Они тоже должны беспокоиться о нас, о нашей угрозе в атаке, и у нас есть хорошие игроки. У нас был опыт разочарования на чемпионате мира и Евро, но мы прошли через это вместе и многому научились", — приводит Mirror слова Пикфорда.

Матч между сборными Англии и Франции пройдет 10 декабря и начнется в 22.00 по московскому времени.