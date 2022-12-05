Пиоли надеется, что Франция выиграет ЧМ-2022

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли надеется, что сборная Франции одержит победу на чемпионате мира в Катаре.

«Я на связи со своими игроками, чтобы узнать, как у них дела, особенно после игр. На самом деле это единственное правило, иначе у них будут проблемы! Я надеюсь, что Франция выиграет чемпионат мира, и я поддерживаю их, потому что я поддерживаю своих игроков. Мне легче работать с футболистами, которые счастливы и довольны», — приводит слова Пиоли Football Italia.

Сборная Франция обыграла Польшу в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. В следующей стадии ЧМ французы встретятся с национальной командой Англии 10 декабря. Начало — в 22:00 по мск.