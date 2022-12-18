Пирс Морган: «Вопросы о величайшем футболисте в истории сняты. Это Роналду»

Британский журналист и телеведущий Пирс Морган назвал Криштиану Роналду лучшим футболистом в истории после победы сборной Аргентины над Францией (3:3, по пенальти — 4:2) в финале ЧМ-2022.

«Думаю, все вопросы сняты навсегда. Величайший футболист в истории — это Роналду», — написал у себя в Twitter Морган.

При этом он поздравил Аргентину с чемпионством.

«Вот это матч. Невероятная драма. Поздравляю Лионеля Месси и его команду. Соболезную французам, которые отдали все силы, особенно гениальный Мбаппе», — заявил журналист.

Лионель Месси стал лучшим футболистом ЧМ-2022, он забил 7 голов и сделал 3 результативных передачи в 7 матчах на турнире.

Криштиану Роналду вместе со сборной Португалии вылетела в четвертьфинале чемпионата мира, команда уступила Марокко (0:1). Перед турниром Пирс Морган взял у 37-летнего португальца скандальное интервью, через несколько дней после выхода которого «Манчестер Юнайтед» объявил о разрыве контракта с игроком.