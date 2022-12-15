Пирс Морган: «Франция выиграет чемпионат мира и разобьет сердце Месси»

Британский журналист и телеведущий Пирс Морган ответил на вопрос о том, кто выиграет чемпионат мира-2022 в Катаре.

«Окончательный прогноз: Франция выиграет чемпионат мира и разобьет сердце Месси», — приводит All Football слова Моргана.

В финале ЧМ-2022 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Матч пройдет в воскресенье, 18 декабря, на стадионе «Лусаил». Начало — в 18.00 по московскому времени.