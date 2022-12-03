Плей-офф ЧМ-2022 в Катаре. Начинается самое интересное! Live в 13:00

Подводим итоги группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре и прикидываем расклады в плей-офф, который стартует уже сегодня!

Начало — в 13.00 (мск) на YouTube-канале «Вышли!».

В эфире Игорь Рабинер из Катара, а также Артем Калинин и Олег Кошелев из Москвы.