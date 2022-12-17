Почетный президент ОКР Александр Жуков поделился с «СЭ» ожиданиями от финала чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Франции.

«Финальный матч чемпионата мира — это событие, к которому всегда привлечено внимание, одно из самых главных спортивных событий во всем мире. А здесь еще и финал, о котором многие мечтали. Встречаются действующий чемпион и, наверно, лучшая команда на сегодняшний день, сборная Франции и сборная Аргентины. Думаю, что большая часть болельщиков болеет персонально за Месси, они мечтают, чтобы Месси на вершине, может быть, на закате своей карьеры с учетом возраста выиграл звание чемпиона мира.

Думаю, что матч будет очень интересным, с любой точки зрения. Встречаются две лучшие команды мира и один из лучших игроков в истории футбола этому придает особый интерес. Думаю, что шансы примерно равны, но по составу французы посильнее. Однако с учетом того, что у Аргентины есть Месси, это уравнивает их шансы», — сказал Жуков «СЭ».

Матч Аргентина — Франция состоится в воскресенье, 18 декабря, на стадионе «Лусаил». Начало в 18.00 мск.

В полуфинальной встрече аргентинцы обыграли хорватов со счетом 3:0. Французы были сильнее Марокко (2:0).