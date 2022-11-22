Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу Саудовской Аравии в матче группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре против Аргентины (2:1).

«Даже в самом страшном сне не мог присниться такой результат! Мне кажется, это сенсация надолго. Сборная России сильнее Аргентины? Нет, конечно. Сильнейший выявляется на поле. Рейтинги, стоимость команды, прочее — это только для публикаций. А все остальное выясняется на футбольном поле. Нельзя сказать, что у Месси ничего не получится. По первым играм я вообще бы выводов не делал. Сейчас это ничего не значит», — сказал Колосков «СЭ».

В турнирной таблице группы С Саудовская Аравия набрала 3 очка. У Аргентины — 0.

На чемпионате мира-2018 в групповой стадии сборная России одолела команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.