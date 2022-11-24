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24 ноября, 18:43

Колосков назвал игрока сборной Камеруна Ондуа патриот России

Иван Шитик
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о поступке полузащитника сборной Камеруна Гаэля Ондуа, надевший бутсы, на которых изображен российский флаг, в матче со сборной Швейцарии (0:1) в первом туре группового этапа ЧМ-2022 в Катаре.

— Как я расцениваю поступок Ондуа? Никак не расцениваю. Такие вещи комментировать... Можно сказать, что он патриот России. Кто-то скажет, что он рискует чем-то играть в таких бутсах. Надел и надел.

— Ждете реакции от ФИФА?

— Перед игрой судьи проверяют экипировку — это в зоне их ответственности. Значит, Российский футбольный союз по-прежнему остается членом международной федерации футбола и наш флаг нигде не запрещен. Опять же, это мое мнение, а что там в регламенте написано — я понятия не имею, — сказал Колосков «Спорт День за Днем».

Ондуа вышел на поле 68-й минуте и не отметился результативными действиями.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/koloskov-o-butsakh-kameruntsa-ondua-mozhno-skazat-chto-on-patriot-rossii
Гаэль Ондуа
Чемпионат мира по футболу
Сборная Камеруна по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Вячеслав Колосков
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