Почеттино: «Гарри Кейн один из лучших нападающих в мире. Я уверен, что он еще забьет»

Бывший тренер «Тоттэнхема» Маурисио Почеттино уверен, что нападающий сборной Англии Гарри Кейн забьет гол на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Гарри может отдавать хорошие голевые передачи, но также может забивать голы. Я бы предпочел, чтобы он забил решающий гол, а не против соперника, которого ты можешь обыграть со счетом 5:0 или 6:0. Он один из лучших нападающих в мире. Я уверен, что Гарри еще забьет. Он может играть на позиции крайнего защитника, центрального защитника, полузащитника, нападающего. Гарри очень умный. Он может читать игру и делать все, что захочет», — приводит HITC слова Почеттино.

Кейн пока еще не забил гол за сборную Англии на чемпионате мира-2022, но сделал три результативные передачи.

Англичане набрали 7 очков в трех матчах и вышли с первого места группы В в плеф-офф турнира, где сыграют со сборной Сенегала.