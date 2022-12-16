Почеттино заявил, что восхищается Месси

Бывший главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился впечатлениями от руководства нападающим Лионелем Месси в парижском клубе и сравнил его с Диего Марадоной.

«Я знаю, каково это — руководить Месси, он был у меня в прошлом сезоне в «ПСЖ». Он олицетворял для меня то же самое, что и Марадона. Вы восхищаетесь им на расстоянии и думаете, что он лучший игрок в мире. Он относится к тому типу игроков, которые, когда играют в футбол, вызывают у вас улыбку и чувство гордости. Вы можете назвать его особенным, сверхчеловеком или суперигроком. И когда вы встречаете таких игроков, как Марадона, вы можете только восхищаться ими. Так что Месси — игрок, который знает все. У него есть способность точно понимать, что происходит на поле и что от него нужно команде. И если он у вас есть, как и в случае с Марадоной, вы должны наслаждаться этим. Видеть его там, тренирующимся с тобой 90 минут или два часа, — это невероятно», — приводит слова Почеттино The Athletic.

Он также заявил, что для него был удивительный опыт делить с Месси тренировочную площадку. По его словам, его собственная мотивация невероятна.

«Вы не найдете более конкурентоспособного игрока, чем он или Марадона. Они ненавидят проигрывать даже больше, чем обычные игроки. У них есть способность быть готовыми к соперничеству в каждой отдельной игре, в каждой отдельной сфере своей жизни. Месси готов прийти первым на тренировочную площадку, чтобы быть готовым выйти на поле», — добавил Почеттино.

35-летний Месси на ЧМ-2022 сыграл за национальную сборную 6 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 3 результативных передачи.

Месси присоединился к «ПСЖ» в августе 2021 года. Всего за французский клуб он провел 53 матча, забил 23 мяча и отдал 29 результативных передач.

18 декабря сборная Аргентины сыграет с Францией за победу на ЧМ-2022. Начало — в 18:00 мск.