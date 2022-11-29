Покинувший сборную Камеруна на ЧМ вратарь Онана выступил с обращением

Вратарь сборной Камерун Андре Онана отреагировал на новость о том, что был отстранен от работы с командой на ЧМ-2022.

«Я хочу выразить свою привязанность и любовб к своей стране и своей команде. Некоторые моменты трудно принять, однако я всегда уважаю и принимаю решения людей, ответственных за результат. Все мои силы и мысли с товарищами по команде, потому что Камерун показал, что может зайти далеко на чемпионате мира в Катаре.

Представлять сборную Камеруна всегда было привилегией. Страна на первом месте и навсегда», — написал Онана в социальных сетях.

29 ноября Андре Онана покинул расположение национальной сборной. Ранее главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг отстранил основного вратаря команды по дисциплинарным причинам.

СМИ сообщали, что у 26?летнего вратаря произошел конфликт с главным тренером из?за разногласий в тактике.

Сборная Камеруна занимает третье место в группе G, набрав после двух матчей 1 очко. В заключительном туре группового этапа африканская команда, которая сохраняет шансы на выход в плей-офф, сыграет против Бразилии (6 очков).

В другом матче группы Сербия (1 очко) сыграет против Швейцарии (3 очка). Оба матча пройдут 2 декабря.