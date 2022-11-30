Польша — Аргентина: команды не забили голов в первом тайме

В первом тайме матча третьего тура групповой стадии ЧМ-2022 Аргентина — Польша не забито голов. Счет к перерыву — 0:0.

На 38-й минуте в ворота поляков был назначен пенальти, который не смог реализовать форвард Лионель Месси. Голкипер Войцех Щенсны отбил смог отбить удар из левого угла ворот.