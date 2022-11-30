Польша — Аргентина: Макаллистер забил гол на 46-й минуте

Полузащитник сборной Аргентины Алексис Макаллистер вывел свою команду вперед в матче третьего тура групповой стадии ЧМ-2022 против Польши (1:0, второй тайм).

Футболист отметился голом на 46-й минуте матча.

Ранее форвард Лионель Месси не смог реализовать пенальти на 38-й минуте матча.