Польша — Аргентина: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча ЧМ-2022

В среду, 30 ноября, сборная Польши сыграет против Аргентины в заключительном матче групповой стадии чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре. Встреча пройдет на стадионе «974» и начнется в 22.00 по московскому времени.

В последний раз команды встречались в 2011 году в рамках товарищеской встречи. Тогда поляки обыграли соперника со счетом 2:1. В рамках чемпионата мира сборные Польши и Аргентины встречались в 1978 и 1974 годах.

Турнирное положение в группе С:

Польша — 4 очка, Аргентина — 3, Саудовская Аравия — 3, Мексика — 1

Следить за матчем Польша — Аргентина вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.

Чемпионат мира-2022 в Катаре: расписание всех матчей, турнирные таблицы, статистика игроков — по этой ссылке