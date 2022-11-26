Польша обыгрывает Саудовскую Аравию после первого тайма матча ЧМ-2022

26 ноября, 16:56
Сборная Польши обыгрывает Саудовскую Аравию после первого тайма матча второго тура группового турнира чемпионата мира в Катаре — 1:0.
Голом в первом тайме отметился полузащитник Петр Зелиньский. На 43-й минуте матча Саудовская Аравия могла сравнять счет, но Салим аль-Давсари не реализовал 11-метровый удар, который был назначен после падения Салеха аль-Шехри в штрафной зоне.
Главный арбитр встречи Вилтон Сампайю добавил к первому тайму 10 минут.
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Основные источники исследования