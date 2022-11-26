Саудовская Аравия проиграла Польше на чемпионате мира в Катаре

Саудовская Аравия проиграла Польше в матче второго тура группы С чемпионате мира в Катаре. Встреча на стадионе «Эдьюкейшн сити» завершилась со счетом 2:0.

Голом в первом тайме отметился полузащитник игрок польской сборной Петр Зелиньский. Затем на 43-й минуте матча Саудовская Аравия могла сравнять счет, но Салим аль-Давсари не реализовал 11-метровый удар, который был назначен после падения Салеха аль-Шехри в штрафной зоне.

Во втором тайме на 81-й минуте нападающий Роберт Левандовски удвоил преимущество сборной Польши и установил итоговый счет в матче. Он впервые в карьере забил на чемпионате мира.

Поляки поднялись на первое место в группе С (4 очка), саудовцы — вторые (3 очка). Сегодня, 26 ноября, пройдет еще одна игра в этой группе, Аргентина встретится с Мексикой. Начало — в 22.00 мск.

В последнем туре группового турнира ЧМ-2022 сборная Польши сыграет 30 ноября против Аргентины, а Саудовская Аравия в этот же день встретится с Мексикой. Оба матча начнутся в 22.00 по московскому времени.