Судейство
26 ноября, 17:14
На 43-й минуте матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 Польша — Саудовская Аравия арбитр Вилтон Сампайю ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота поляков. Гжегож Крыховяк немного перекрывал обзор судье, и тот не увидел, что Кристиан Белик голенью правой ноги сзади ударил Салеха Аль-Шехри по опорной ноге.
В действия судьи после непродолжительной проверки вмешался видеоарбитр Дру Фишер. И уже вскоре Сампайю, посмотрев видеоповторы, указал на 11-метровую отметку — ошибка была сравнительно быстро исправлена.
Обращает на себя внимание состояние гетр польского футболиста, которые порваны в нескольких местах. Странно, что на чемпионате мира, главном турнире планеты, судьи разрешили Белику выйти на поле в такой экипировке.
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Основные источники исследования