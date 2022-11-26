Польша — Саудовская Аравия: поляки удвоили преимущество

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски забил на 81-й минуте матча с Саудовской Аравией на чемпионате мира в Катаре — 2:0.

Саудовский защитник совершил ошибку возле своей штрафной и Левандовски легко покатил мяч в пустые ворота с близкого расстояния.

34-летний Левандовски впервые в карьере забил на чемпионате мира.