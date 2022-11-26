26 ноября, 16:48
Полузащитник сборной Саудовской Аравии Салим аль-Давсари не реализовал пенальти в матче с Польшей на ЧМ-2022.
На 43-й минуте Салех аль-Шехри упал во время борьбы в штрафной, главный арбитр встречи после просмотра ВАР назначил 11-метровый удар. Аль-Давсари пробил в нижний угол ворот, но Войцех Щенсный отбил удар и сохранил счет в матче 1:0 в пользу поляков.
Методология
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования