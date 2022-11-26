Польша — Саудовская Аравия: саудовцы не реализовали пенальти

Полузащитник сборной Саудовской Аравии Салим аль-Давсари не реализовал пенальти в матче с Польшей на ЧМ-2022.

На 43-й минуте Салех аль-Шехри упал во время борьбы в штрафной, главный арбитр встречи после просмотра ВАР назначил 11-метровый удар. Аль-Давсари пробил в нижний угол ворот, но Войцех Щенсный отбил удар и сохранил счет в матче 1:0 в пользу поляков.