Судейство
26 ноября, 19:01
На 20-й минуте матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 Польша — Саудовская Аравия (2:0) арбитр Вилтон Сампайю не вынес второе предупреждение Мэтти Кэшу, не удалил его с поля с показом красной карточки и тем самым повлиял на ход игры.
Большинство наших экспертов считают, что бразильский рефери ошибся. Он находился очень далеко от места событий, как раз в момент единоборства поляка и аравийца перед ним оказались два футболиста, перекрывшие ему обзор. Судья не увидел, что игрок сборной Аравии получил удар рукой в область шеи и челюсти. У Сампайю были основания для показа Кэшу желтой карточки, однако он этого не сделал. Более того, поначалу арбитр продолжил встречу, не зафиксировав фол.
Есть, правда, и те, кто встал на сторону судьи. Их аргумент в том, что Кэш не нанес удар рукой, он прыгнул, чтобы сыграть в мяч, а его соперник, выпрыгнувший чуть позже, так получилось, наткнулся на поляка.
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