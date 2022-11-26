Польша — Саудовская Аравия: судья не удалил поляка и повлиял на ход матча

На 20-й минуте матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 Польша — Саудовская Аравия (2:0) арбитр Вилтон Сампайю не вынес второе предупреждение Мэтти Кэшу, не удалил его с поля с показом красной карточки и тем самым повлиял на ход игры.

Момент матча Польша — Саудовская Аравия.

Большинство наших экспертов считают, что бразильский рефери ошибся. Он находился очень далеко от места событий, как раз в момент единоборства поляка и аравийца перед ним оказались два футболиста, перекрывшие ему обзор. Судья не увидел, что игрок сборной Аравии получил удар рукой в область шеи и челюсти. У Сампайю были основания для показа Кэшу желтой карточки, однако он этого не сделал. Более того, поначалу арбитр продолжил встречу, не зафиксировав фол.

Момент матча Польша — Саудовская Аравия.

Есть, правда, и те, кто встал на сторону судьи. Их аргумент в том, что Кэш не нанес удар рукой, он прыгнул, чтобы сыграть в мяч, а его соперник, выпрыгнувший чуть позже, так получилось, наткнулся на поляка.