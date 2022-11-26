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Судейство

26 ноября, 19:01

Польша — Саудовская Аравия: судья не удалил поляка и повлиял на ход матча

Александр Бобров
Шеф-редактор
Момент матча Польша — Саудовская Аравия.
Момент матча Польша — Саудовская Аравия.
Момент матча Польша — Саудовская Аравия.
Момент матча Польша — Саудовская Аравия.
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На 20-й минуте матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 Польша — Саудовская Аравия (2:0) арбитр Вилтон Сампайю не вынес второе предупреждение Мэтти Кэшу, не удалил его с поля с показом красной карточки и тем самым повлиял на ход игры.

Момент матча Польша — Саудовская Аравия.
Момент матча Польша — Саудовская Аравия.

Большинство наших экспертов считают, что бразильский рефери ошибся. Он находился очень далеко от места событий, как раз в момент единоборства поляка и аравийца перед ним оказались два футболиста, перекрывшие ему обзор. Судья не увидел, что игрок сборной Аравии получил удар рукой в область шеи и челюсти. У Сампайю были основания для показа Кэшу желтой карточки, однако он этого не сделал. Более того, поначалу арбитр продолжил встречу, не зафиксировав фол.

Момент матча Польша — Саудовская Аравия.
Момент матча Польша — Саудовская Аравия.

Есть, правда, и те, кто встал на сторону судьи. Их аргумент в том, что Кэш не нанес удар рукой, он прыгнул, чтобы сыграть в мяч, а его соперник, выпрыгнувший чуть позже, так получилось, наткнулся на поляка.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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